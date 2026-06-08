能登と金沢をつなぐ大動脈、のと里山海道では、渋滞緩和などを目的に4車線化が進められています。これまでに全長の半分近くとなる42.8キロの4車線化が完了していますが、今回新たに徳田大津ジャンクションまでの区間で工事が始まることになりました。 ■テレビ金沢・竹内彩乃 記者：「上棚矢駄IC付近です。現在2車線となっていますがこれから4車線化に向けた工事が始まるということです」石川県が新たに4車線化事業に着手する