【ザ・プリンス パークタワー東京】のプレミアムクラブフロアに宿泊したゲストは、32階にあるプレミアムクラブラウンジで、東京タワーをはじめ都心のビル群や芝公園を眺めながら朝のひと時をゆったりと楽しめます。｜ホテルの朝食はゆったり優雅に2025年10月のリニューアルで、約3倍の110席に広がったプレミアムクラブラウンジ。朝食の時間には奥のブッフェスペースも解放され、広いブッフェ台には豊富なメニューが並びます。ライ