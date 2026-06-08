脱炭素化の取り組みを行う国の先行地域に石川県が選定されました。このうち和倉温泉では源泉の熱を利用して環境にやさしく旅館のランニングコストを抑える取り組みが始まります。 和倉温泉では、高い温度になる源泉を活用し熱交換器で水を温め各旅館のシャワーなどに使えるようにするプロジェクトが官民一体で進められています。環境にやさしく旅館の光熱費削減にもつながるこの取り組み。環境省ではこうした脱炭素の取