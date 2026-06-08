「ホロライブ」所属VTuber・輪堂千速さんが、8日までにチャンネルを更新。人生初のエレキギターを購入したことを発表し、反響が集まっている。【動画】〇〇万円の高級エレキギターを買いに行く千速さん定期的にアコースティックギターの練習風景を配信していた千速さんは「今年は一歩成長してエレキやりたい」ということで、予算50万円を握りしめてエレキギターを買いにいくロケ動画を投稿。訪れたのは渋谷にある楽器店で、