2000年のシドニーオリンピックにフリースタイル63kg級で出場し、格闘技団体「HERO’S」、「RIZIN」などどに参戦していた元総合格闘家の宮田和幸が7日、自身のInstagramを更新し“孫”が誕生したことを報告。現在50歳の宮田がおじいちゃんになったことがファンを驚かせた。【写真】宮田和幸、愛娘と2ショット宮田はシドニー五輪出場後に2004年11月総合格闘家デビュー（ホイラー・グレイシーに一本負け）。バックボーンのレスリ