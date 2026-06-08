石黒英雄と入来茉里がダブル主演するドラマ『35歳、今さら恋とかありえない』（TOKYO MX／毎週月曜25時5分）が、7月6日より放送されることが決定。あわせて、キャストコメントが到着し、主題歌がTRiDENTの「Candle」に決定したことも発表された。【動画】石黒英雄＆入来茉里W主演、胸キュンシーン満載の『35歳、今さら恋とかありえない』予告映像原作は、蜜柑子による同名人気TLマンガ（モバイルメディアリサーチ）。結婚とは