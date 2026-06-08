軽さと動きを足してくれる「レイヤー」はまだまだ人気のよう。今の髪の長さをキープしたまま雰囲気を変えたいときにも、レイヤーが活躍。表面に段差を入れることで、トップのボリューム不足を補いながら自然な動きを演出できます。大人の魅力を引き立てる上品なシルエットは、毎日の装いにも新鮮な変化をプラスしてくれるはず。今回は、ママ美容師の@yuuna__iwamaさんのInstagram投稿から、大人世代に似合