TBS入社3年目の浦野芽良（かいら）が7日に自身のInstagramを更新し、今年1月にニュージーランドを訪れたときのショットを公開。透き通るような素足で浜辺を楽しむ姿に反響が寄せられている。【写真】浦野芽良、かわいい！浴衣姿にデニムショットも2024年入社の浦野アナは、『THE TIME’/THE TIME,』（TBS系）の木曜と金曜を担当していたほか、『ラヴィット！』と『ひるおび』の水曜日のニュースなどを担当している。前回3日