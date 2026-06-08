ラグビー・ＮＴＴリーグワン２０２５―２６シーズンの年間表彰式が８日、都内で行われ、東京ＳＧのチェスリン・コルビがＦＢでベスト１５に選出された。今季限りでチームを離れる南アフリカ代表は「素晴らしいシーズンだった。日本で過ごした時間はとても濃い、いい時間だったので出来れば、また日本でプレーもしたいと思っている」と語った。コルビは今季、レギュラーシーズン１６試合と、プレーオフ２試合に出場。得点王に輝