提出された署名岡山市役所 岡山市が進める新アリーナの整備を巡り、建設の賛否を問う住民投票を求める2万人余りの署名を市民団体が市に提出しました。 岡山市の選挙管理委員会に署名を提出したのは、市民団体「新アリーナ建設の賛否を問う住民投票を実現させる会」です。 岡山市は北区野田に最大1万人を収容できる新しいアリーナの整備を計画していて、2032年度中の完成を目指しています。