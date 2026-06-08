女優の早瀬憩が6日に更新したインスタグラムで、19歳になったことを投稿した。事務所のホームページによると早瀬は2007年6月6日生まれ。 【写真】誕生日に贈られたバースデーケーキ一生の思い出に 早瀬は「19歳になりました。今日は舞台挨拶だったので、舞台裏でお祝いしていただきました公開記念舞台挨拶に来ていただいた方にもお祝いしていただきありがとうございます」と感謝の言葉