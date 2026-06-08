意見交換会総社市役所 中東情勢の悪化を受け、岡山県総社市に事業所がある自動車関連企業などが8日、事業への影響について中国経済産業局と意見を交わしました。 総社市で開かれた意見交換会には、総社市に事業所がある自動車関連企業で構成される「協同組合ウイングバレイ」や中国経済産業局の局長らが出席しました。 意見交換会の前に中国経済産業局が、石油は必要量が確保できる見通しが立っていることや、塗