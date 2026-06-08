感謝状を贈られた高松西高校3年／中嶋心太郎さん 自転車で転んでけがをした高齢者を助けたとして8日、高松西高校3年の中嶋心太郎さんに感謝状が贈られました。 中嶋さんは5月18日、自転車で下校していたところ、高齢の男性が自転車にまたがったまま倒れているのを発見しました。 （高松西高校3年／中嶋心太郎さん）「（男性が）動いてなかったので『これはやばい』と思って近づいた。近づいて行って時間が経つにつれ