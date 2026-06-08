長野県天龍村で85歳の妻をバットで殴り、刃物で切り付けるなどして殺害した疑いで逮捕された88歳の男の身柄が8日、長野地検飯田支部に送られました。殺人の疑いで送検されたのは、下伊那郡天龍村の無職、森田和造容疑者88歳です。警察によりますと、森田容疑者は6日に自宅で妻の和代さん85歳を木製のバットで殴ったほか、刃物で切り付け殺害した疑いが持たれています。6日午後4時前に森田容疑者から「妻を殺害した」などと、警察に