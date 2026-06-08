（フィリピン・ミンダナオ島）6月8日、午前8時半ごろ、フィリピン付近でマグニチュード8.2の地震が発生。震源に近いフィリピンのミンダナオ島では、小学校の校庭で式典が行われているさなかに大きな揺れが発生し、屋根が倒壊する瞬間が捉えられています。AFP通信によりますと、この地震の影響でフィリピンで多くの建物が倒壊し、死者やけが人が複数出ているということです。（午前9時すぎ・静岡市駿河区）（記者）「今、防災