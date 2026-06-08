山形県内では先週から登山による遭難が相次ぎ、西川町では、7日から月山に入山したとみられる男性の行方が分からなくなっています。男性は7日午後3時までに下山する予定でした。この遭難は7日、西川町月山沢に登山のため入山したと見られる県外に住む60代の男性と連絡が取れなくなり、その後、行方が分からなくなっているものです。これまで、月山スキー場の駐車場で男性の車が見つかっています。警察によりますと、男性は登