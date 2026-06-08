（記者リポート）「こちらにはサッカー日本代表を応援する特設コーナー、JFA BLUE ZONEが設置されています」＊＊＊＊静岡市清水区のエスパルスドリームプラザにある「清水サッカーショップ」。普段は清水エスパルスのアイテムを扱っているお店ですが…。（ドリームプラザ 歳永ゆらさん）「4年に1度のワールドカップが近づいてきたということで、盛り上げるためにも日本代表のグッ