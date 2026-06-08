クマの出没が生活にも影響を及ぼしています。長野県松本市の松本インター南西部でクマの目撃が相次ぎ、周辺の小中学校3校が臨時休校となりました。「住民の皆さまは、むやみに外出しないなど、十分ご注意ください」クマへの注意を呼び掛けるのは、松本市島立の町会のアナウンスです。周辺の住民には、不安が広がっています。近所の人「怖いですね。いまは農繁期で、田んぼの水を見たり畑仕事がある。他の地区にも行けないの