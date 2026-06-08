治療中の女性患者にわいせつな行為をしたなどとされる歯科医院の院長の男の裁判で、3人目の被害女性に対する審理が8日開かれ、男は起訴内容を認めました。起訴状などによりますと歯科医院の院長の男（50）は、静岡市駿河区の自身が院長を務める歯科医院で複数の女性患者にわいせつな行為をし、その様子をスマホで撮影した罪に問われています。8日は、静岡地裁で3人目の被害者となった10代の女性についての裁判が開かれ、歯科医院の