北海道旭川市の女子高校生殺害事件の裁判が結審し、検察側は内田梨瑚被告（23）に懲役27年を求刑した。判決の焦点は殺人の実行行為と殺意の有無で、内田被告の証言の信用性や供述の変化に加えて、裁判員がどのように判断するかが注目される。旭川17歳女子高校生殺害“主犯”内田被告に求刑…なぜ懲役27年？榎並大二郎キャスター：旭川市で起きた女子高生殺害事件で、内田梨瑚被告の裁判が結審しました。山粼夕貴キャスター