流産や死産を繰り返す「不育症」という疾患があります。妊娠の大きな喜びの後に流産等を告げられるという、「喜び」と「絶望」を繰り返すことになり、当事者の女性の心身の負担は非常に大きいものです。天国から地獄へ落とされるような経験を何度も繰り返すことになります。「妊娠できるのに、なぜ産んであげられないのか」といった自責の念にかられる場合もあります。岡山大学の研究チームが、「不育症」の専門外来を受診した女性