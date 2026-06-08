皇族数の確保を巡る気になる疑問について、安宅晃樹キャスターとフジテレビ政治部・高田圭太部長とともに見ていきます。――8日にとりまとめ案が示されましたが、皇族数の確保が大きな課題になっているわけですよね。フジテレビ政治部・高田圭太部長：皇位の継承者というのが、次世代は悠仁さましかいないという状況です。皇位継承をどうするかが問題なんですが、それを見据えてまずは皇族の数自体が減っている中で、“皇室の活動