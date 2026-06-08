AKB48の大盛真歩（26）が8日、自身のXを更新。声帯を痛めたことを報告し、ファンへとの会話は“文字起こし”の形になることを伝えた。大盛は4月にグループからの卒業を発表。今月30日に卒業公演が行われる予定。「病院で診てもらった所、声帯が少し傷ついてカサブタみたいなのができてる状態で治りにくいから、1.2週間は声を出さずに治療に専念した方がいいとの事で明日からお会いする皆様には文字に起こして会話する形になる