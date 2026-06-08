日本商工会議所は、今年の春闘をめぐる中小企業の集計結果を発表し、平均賃上げ率は4.29％と去年を上回りました。日商によりますと、会員の中小企業を対象に回答を得た2260社で、▼正社員の月給の平均賃上げ率は4.29％と、▼前の年を0.26ポイント上回り、金額にして1万2036円増えました。賃上げの勢いが大企業だけでなく中小企業にも及んだ形です。ただ、従業員数が20人以下の企業の賃上げ率は3.52％と平均を下回り、規模が小さく