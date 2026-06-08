カンボジアを拠点とする特殊詐欺グループのリーダー格とみられる日本人の男がタイで拘束されました。関係者によりますと、タイ警察は7日午後、首都バンコク近郊の空港でマレーシアに向け、出国しようとしていた菅原孝文容疑者（31）を拘束しました。菅原容疑者はカンボジアを拠点とする特殊詐欺グループのリーダー格とみられ、警察官などを騙り金をだまし取った詐欺の疑いで逮捕状が出されているということです。このグループは、