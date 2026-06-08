去年の自民党総裁選などで高市総理の陣営が他の候補を誹謗中傷する動画を作成したとされる問題をめぐり、高市総理は先ほど「これまでの答弁に揺るぎはない」と述べ、あらためて関与を否定しました。高市総理「（国会で）私これまで答弁してきました。それは揺るぎません。他の候補者の誹謗をしたり、中傷をしたりというようなことは、私の流儀でもありませんし、決してそれはやっておりません」先の衆院選や自民党総裁選で、高市総