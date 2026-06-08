ボートレースとこなめのPR隊とキャンペーンガールの松尾春菜が8日、大阪市北区のスポニチ編集局を訪れ、13〜18日に行われる「開設73周年記念競走G1トコタンキング決定戦」をアピールした。1月の尼崎BBCTから児島周年優勝を含むG15連続優出中の池田浩二を筆頭に磯部誠、平本真之ら地元愛知勢9人が出場。昨年MVPの桐生順平ら強豪遠征勢を迎え撃つ。池田は初日（13日）、桐生は2日目（14日）ドリーム戦のそれぞれ1号艇だ。遠藤