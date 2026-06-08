8日午後、名古屋市西区の商業施設で、複数人がせき込むなどの症状を訴えました。消防と警察が対応にあたっています。消防によりますと、8日午後5時35分ごろ、名古屋市西区二方町の商業施設「mozoワンダーシティ」で「店舗で複数名がせき込むなどの症状を訴えている」と119番通報がありました。詳しい状況はわかっておらず、警察と消防が対応にあたっています。商業施設の管理事務所によりますと、商業施設内のゲームセンターで体