TOTOが、中東情勢の影響で一部制限していたユニットバスの新規受注を9日から全面再開します。TOTOは、中東情勢の影響で原材料の調達に支障が出たとして、4月13日にユニットバスの新規の受注を停止しました。その後、段階的に受注を再開していましたが、原材料の供給見通しが立ったことから、9日からすべての製品について受注を再開すると発表しました。TOTOは、今後も安定供給に努めるとしていますが、発注状況や情勢によっては対