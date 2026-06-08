◇卓球 WTTコンテンダー スコピエ（6月1日〜7日、北マケドニア）卓球の「WTTコンテンダー スコピエ」が7日まで行われ、日本勢は3種目で優勝を飾りました。女子シングルスでは、第1シードの大藤沙月選手が準決勝でカットプレーが武器の佐藤瞳選手に3-1で勝利。決勝では第2シードの橋本帆乃香選手に4-0の完勝となりました。大藤選手は、5月の世界選手権で中国選手を鉄壁のカットプレーで破り、世界を驚かせた橋本選手を相手に5連勝。