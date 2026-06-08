日清食品冷凍は、9月1日納品分からラーメン、パスタ、和風麺、焼そば、米飯、惣菜の出荷価格を改定する。対象品目数はナショナルブランド（NB）製品のうち約5割で、引き上げ幅は約5〜21％。改定するのは「冷凍 日清中華 汁なし担々麺 大盛り」「冷凍 日清スパ王 喫茶店のナポリタン 大盛り」「冷凍 日清まぜ麺亭 台湾まぜそば」「冷凍 日清スパ王プレミアム 牛挽肉のボロネーゼ」「冷凍 日清のどん兵衛 讃岐うどん」など。改