キーコーヒー、26年3月期増収増益適正な価格の販売活動が寄与キーコーヒーは前期（3月期）、増収増益となった。コーヒー生豆相場の高騰、為替相場の円安進行、エネルギー資源や資材コスト上昇などにより売上原価が増加した中、主力のコーヒー関連事業で適正な価格改定を実施したことが大きく寄与した。5月28日、決算説明・事業活動報告に臨んだ柴田裕社長は「営業部門における適正な価格の販売活動、独自性の高い戦略商品