北海道警察は2026年6月8日、池田組二代目孝昇会の幹部、城内愛世容疑者（51）と、札幌市厚別区に住む自称会社役員・芹沢力飛容疑者（25）を殺人未遂の疑いで逮捕しました。2人は2025年11月、すでに逮捕されている男らと共謀し、札幌市豊平区美園で20代の男性を刃物で刺し殺害しようとした疑いがもたれています。この事件では住所不定の橋本太陽容疑者と今岡奨護容疑者らがすでに逮捕されていて、札幌市内で強盗傷害事件などを繰り