人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年6月9日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？12位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）金銭面は好調。副業やビジネスの誘いがあれば検討してみよう。11位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）家族との会話に幸運が潜んでいる日。ぜひ電話だけでもしてみて。10位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）野心が実