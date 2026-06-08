日本代表と同じグループに属するスウェーデン代表。彼らはW杯で勝ち抜くためにあらゆる手を尽くしている(C)Getty Images来る6月12日に開幕を迎える北中米ワールドカップ（W杯）に向け、各国代表の調整がいよいよラストスパートに入っている。何よりも「結果」が求められる、この短期決戦において重視されるのは、選手たちのコンディション作りだ。【動画】鮮烈カウンターでイングランドから先制！三笘薫がウェンブリーを沸かせた