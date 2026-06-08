タレントの小池美由さんは6月8日、自身のX（旧Twitter）を更新。第1子を出産したことを報告し、写真を公開しました。【写真】第1子を出産した小池美由「ギャラクシーな子に育ちますように」小池さんは「6/3に男の子が生まれました」と報告し、赤ちゃんとのツーショットを投稿。出産直後に撮影したのでしょうか、小池さんは患者衣を着用しています。また「大樹さんやたくさんの人のおかげで無事に出産できたこと、新しい家族にやっ