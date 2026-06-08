ニューバランスジャパンは、部活生からトレーニングに励むランナーまで、日々の走りを支える新ランニングシューズ「FuelCell Flite−R（フューエルセル フライトアール）」を発売する。「FuelCell Flite−R」は、ニューバランス公式オンラインストア、一部のニューバランスオフィシャルストア、全国のゼビオグループ対象店舗およびスーパースポーツゼビオ公式オンラインストアにおいて、6月5日から発売した。FuelCell Flite−Rは、