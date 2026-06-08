左から：「チーズinかまぼこ 映画クレヨンしんちゃんパッケージ」、「チーズinかまぼこ ピリ辛味 映画クレヨンしんちゃんパッケージ」なとりは、「チーズinかまぼこ 映画クレヨンしんちゃんパッケージ」「チーズinかまぼこ ピリ辛味 映画クレヨンしんちゃんパッケージ」を6月8日から期間限定で新たに発売する。プリッとした食感と、チーズを配合したコク深い味わいに加え、手軽にたんぱく質も摂れる「チーズinかまぼこ」は、40代以