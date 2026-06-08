資生堂パーラーは6月20日、新商品「ガトー アマンディーヌ オ ブール」（サイズ：D160×W70×H55mm）を取扱店舗限定で発売する。軽やかなスポンジ生地にコクのあるバタークリームを合わせ、甘酸っぱいフランボワーズと香ばしいアーモンドがアクセントになったケーキ。また、これに先駆けて、新店舗「資生堂パーラー 二子玉川 東急フードショー店」で、6月11日から先行発売する。同店では、「資生堂パーラー 銀座本店ショップ」だけ