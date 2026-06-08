「宮島チャンピオンカップ・Ｇ１」（８日、宮島）高橋竜矢（２８）＝広島・１２１期・Ａ１＝が準優勝戦１０Ｒで１着。インから逃げて優出一番乗りを決めた。レース後は「速いスタートを絶対に行こうと思っていたし、大事なところで決めることができて良かった」と笑顔満開。仕上がりに関しても「回った後がこのエンジンの特徴だと思うし、すごく押してくれる。回り足がいいですね。（９日の）優勝戦もそこを生かしながら調整し