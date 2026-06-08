元タレント・田代まさしさん（69）が8日までに更新されたYouTube「井口・谷本・島やんのながら見チャンネル」にゲスト出演し、薬物に手を出したきっかけについて語る場面があった。師匠・志村けんさんの話題になると、田代さんは「あの天才の志村さんでさえ、前の日に“これ面白いな”ってヤツを手帳に書いて、枕元に置いておく。でも次の朝に見たら“なんでこれが面白いんだろう?”って悩んだりするって。ああいうシャイな人