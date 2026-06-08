高市陣営が対立候補を中傷する動画を作成・拡散させたとして問題となっている「中傷動画疑惑」。『週刊文春』の一連の報道に続いて、『共同通信』からも続報が届き世間をざわつかせている。【写真】“あえて盛らない”高市首相と、“盛りすぎ”片山さつき大臣の選挙ポスター“中傷動画”の作成者が認めた事実発端は『週刊文春』の4月29日付の記事だ。内容は2025年秋の自民党総裁選で、小泉進次郎議員や林芳生議員を中傷する動