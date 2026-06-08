共栄大戦に先発した天理大・的場＝東京ドーム第75回全日本大学野球選手権は8日、神宮球場などで開幕して1回戦7試合が行われ、関大（関西学生）や天理大（阪神）などが2回戦に進出した。31年ぶりに出場した関大は米沢が10三振を奪い、8回無失点。1―0で北海学園大（札幌）を下し、35年ぶりの白星を挙げた。天理大は共栄大（東京新大学）に3―2で勝った。北九州市大（九州六大学）は花園大（京滋）に3―2で逆転勝ちし、22年ぶ