スポーツの試合やコンサートのチケットはオンライン販売が主流になって久しく、ペーパーレスの大会も多い。かつて野球場やプレイガイドで買った紙のチケットは、凝ったデザインのものが多くて楽しかった。そんな時代のプロ野球のチケットを集めている人がいる。（編集委員片山一弘）王選手の存在感コレクションを見せてもらいながら、「あー、この試合、行きましたよ」「これはテレビで」とつい声が出た。現在61歳の筆者が学