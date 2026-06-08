「宮島チャンピオンカップ・Ｇ１」（８日、宮島）準優勝戦１０Ｒで４カドから２着を確保し、優出切符を獲得した磯部誠（３５）＝愛知・１０５期・Ａ１＝だが、「今節は勝ち切れないですね」とポツリ。白星のないシリーズを振り返っていた。それでも、「足はいい。前節の浜名湖（ＳＧ・ボートレースオールスター）の３倍は進んでいます」と手応えはつかめており、「最後に勝てばいい。よしっ１２００万円！」と優勝賞金の獲得