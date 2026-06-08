2026年1月から3月のGDP（国内総生産）の改定値は、年率換算でプラス2.1％からプラス1.8％に下方修正されました。8日発表された1月から3月のGDP改定値は、物価変動の影響を除いた実質でプラス0.5％でした。これが1年間続いた場合の年率換算ではプラス1.8％で、5月に公表された速報値から0.3ポイント下方修正されました。ソフトウエアなど企業の設備投資が速報段階の想定より伸びず、プラス0.3％からマイナス0.7％に引き下げられたこ