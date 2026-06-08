【漫画】本編を読む「誰もが知っている童話や昔話にねこがあらわれた！ さぁどうなる!?」というスタートから急転直下、癒やし展開へ突入する『よっ！ねこむかしばなし』（ぱんだにあ/KADOKAWA）。ねこは人類を救う。おおげさに言うと、「浦島太郎とねこ」はそんな物語だ。浦島太郎の昔話は多くの方が知っている通り、亀を助けた浦島太郎が竜宮城に連れられ乙姫たちと楽しく過ごした後、地上に戻るも、見慣れたはずの場所なの