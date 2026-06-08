【漫画】本編を読む「理想は妄想で叶う」という言葉を、明るく肯定的に描いた『ハッピー夢女子ライフ』（フォレスト/KADOKAWA）は、アニメや漫画、ゲームの「推し」を愛する「夢女子」たちの生態を、漫画と解説で紹介する作品だ。「夢女子」とは、原作には存在しない自分の分身＝「夢主」を二次創作に登場させ、推しキャラとの関係を想像しながら楽しむ人のこと。10年以上にわたって夢女子界隈で活動し、SNSで交流してきた著者・フ