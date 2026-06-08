北中米Ｗ杯（１１日開幕）に臨む森保ジャパンで?部活組?は活躍できるのか――。Ｗ杯で毎回話題になるのが、高校年代を高校サッカー部で過ごした?部活組?とＪクラブの下部組織に所属した?ユース組?の人数。かつては部活組が圧倒的に多かったが、２０１４年ブラジルＷ杯から両者の比率は接近。部活組が１３人、ユース組が１０人だった。続く１８年ロシアＷ杯では部活組が１２人、ユース組が１１人とほぼ同数に。ただ、エースの