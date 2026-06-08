やりたくもない仕事をやり続けた先には何が待ち受けるか。イタリア文学『タタール人の砂漠』は、何も起こらない砦に配属された将校が、敵が現れて手柄をあげる日を何十年も待ち続けたまま40代を迎え、背後で門が閉まり引き返せなくなることを描いている。文筆家の堀越英美さんが書いた『あなたのモヤモヤに効く世界文学』（筑摩書房）より、紹介しよう――。写真＝iStock.com／richiesd※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／r